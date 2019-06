Toronto: Google-Tochter baut Hightech-Stadtviertel

Sidewalk-Chef Dan Doctoroff sprach bei der Vorstellung der Pläne von einem „Viertel der Zukunft“, in dem der „Mensch im Mittelpunkt“ stehe. Kritiker sorgen sich dagegen um den Datenschutz und den Verlust von Privatsphäre. Außerdem sehen sie die Kontrolle öffentlichen Raums durch Privatunternehmen mit Skepsis. In den kommenden Monaten sollen die Pläne in einem öffentlichen Verfahren diskutiert werden.