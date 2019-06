Bad Ischler angelte sich Stephen King

Film gerade abgedreht

Haischberger erhielt die Rechte für die Horror-Kurzgeschichte „Rainy Season“: „Ein abgelegenes Dorf, seltsame Bewohner, Menschenopfer - es war perfekt für mich.“ Der 33-jährige Filmemacher aus Bad Ischl sandte King sein Drehbuch: „Ich habe dreimal mit ihm telefoniert, da war ich natürlich sehr nervös. Aber er segnete alles ab, obwohl ich das Ende geändert habe.“ So konnten die Dreharbeiten in Ober- und Niederösterreich starten, für die Darsteller wie Thomas Stipsits oder Fritz Karl gewonnen werden konnten. Am Sonntag war Drehschluss: „Es war eine tolle Erfahrung, und Stipsits übertrifft für mich Jack Nicholson in ,The Shining’. Es war gut, ihn einmal aus der Komödie rauszureißen.“