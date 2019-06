Frisiertes „Renn-Moped“ schafft bis zu 144 km/h

Am Dienstag gegen 18.15 Uhr bemerkten Beamte der Polizeiinspektion Seefeld bei einem auf der Seefelder Straße in Reith bei Seefeld fahrenden Mopedlenker, dass am Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht war, worauf der Lenker angehalten und er sowie das Moped kontrolliert wurden. Bei einer Überprüfung auf dem Rollenprüfstand wurde eine Geschwindigkeit von 144 km/h gemessen. Das Moped war nicht zum Verkehr zugelassen und dem Lenker, einem 19-jährigen Österreicher, war die Lenkberechtigung bereits entzogen worden.