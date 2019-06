Västerbotten: Wildromantisches Stück Erde

Den Segen von ganz oben für den weiteren Reiseverlauf holen wir uns ganz unten - in der vielleicht ungewöhnlichsten Kirche der Welt. 90 Meter unter der Oberfläche befindet sich im Bergwerk Thornégården eine Kapelle. „Seit 78 Jahren werden hier in der Mine Zink, Kupfer und Silber abgebaut“, schildert Geologe Hans Joachim Selbach beim Lokalaugenschein in der Grube, „doch am 29. November 1946 machte ein Kumpel eine wundersame Entdeckung“. Mitten im uralten Glimmerschiefer zeichnete sich im Lichtschein der Stirnlampe plötzlich eine Gesteinsformation als Christusgestalt ab. Der Fund machte Albert Jönsson über Nacht berühmt. Und das rund um die Jesusfigur eingerichtete Gotteshaus lockt seither Pilger in den Untergrund.