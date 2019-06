Deponie Schwoich: Steirer unterstützen Tiroler!

Knalleffekt rund um die geplante Giftmüll-Deponie in der Schwoich. Im steirischen Luftkurort (!) Bad Mitterndorf wurde eine Deponie der Rohrdorfer GmbH für Baurestmassen für die Endlagerung von asbesthaltigen Stoffen nachgewidmet. Derselbe Betreiber will nun so eine Endlagerstätte auch in der Schwoich errichten. Das lässt nun natürlich in Tirol die Alarmglocken schrillen.