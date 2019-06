Schwerer Schlag gegen die Fälschermafia im Netz

Mehr als 30 Personen sind im Zuge einer EU-weiten Razzia der Operation „Aphrodite II“ gegen den Handel mit gefälschten Produkten festgenommen worden. Laut einer Aussendung von Europol am Donnerstag wurden weitere 110 Verdächtige an die jeweils zuständigen Behörden gemeldet. Die Festgenommenen wickelten ihre Geschäfte mit gefälschten Produkten auf Onlineplattformen und in sozialen Medien ab.