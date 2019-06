ProSiebenSat.1 bringt Videos auf Facebooks „Watch“

Gemeinsame Videoplattform Joyn vor Start

Die von ProSiebenSat.1 angekündigte eigene Videoplattform Joyn, die Angebote mehrere deutscher Sender bündeln soll, startet am kommenden Dienstag. Zunächst will der TV-Konzern Nutzer mit einem werbefinanzierten Gratis-Angebot ködern, im Winter soll ein kostenpflichtiges Angebot hinzukommen, wie Vorstandschef Max Conze am Mittwoch auf der Hauptversammlung in München bekräftigte.