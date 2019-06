Neuer Xbox Elite Controller kostet 180 Euro

Microsoft hat auf der Spielemesse E3 in Los Angeles nicht nur erste Hardware-Infos zu seiner nächsten Xbox gestreut, sondern auch die zweite Generation des hauseigenen Edel-Controllers Xbox Elite Wireless Controller angekündigt. Sie soll am 4. November in den Handel kommen, stolze 180 Euro kosten und Finessen wie eine rundum gummierte Grifffläche, sensible Trigger-Sperren und 40 Stunden Akkulaufzeit bieten. Im Video wird das Luxus-Gamepad näher vorgestellt.