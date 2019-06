Untergegangener Schwimmer tot aus Donau geborgen

Nun jedoch ist es traurige Gewissheit, auch wenn die Chance, das Opfer lebend zu finden, bereits äußerst gering war. Nachdem ein 47 Jahre alter Mann am Samstagnachmittag in der Neuen Donau untergegangen war, haben Taucher am Sonntagmorgen dessen Leiche gefunden und geborgen. Das Opfer hatte die Neue Donau durchschwimmen wollen und ging vor den Augen seiner Mutter in den Fluten unter.