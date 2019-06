Klagenfurt: Auf dem Weg zu einer plastikarmen Uni

Wie viel Müll fällt in zwei Wochen an?

Zwei Wochen lang sammelten sie allen Plastikmüll, der an der Uni anfällt - gestern bauten sie daraus eine Mauer in der Aula. Auch Passanten halfen mit. „Das Projekt wird gut angenommen. Wir sprechen natürlich jeden an, der vorbei geht, und die meisten sind interessiert und begeistert“, ist Projekt-Leiterin Franzisca Weder stolz.