Alarm: Eurofighter fingen Kleinflugzeug ab

Sicherheitswarnung am Dienstag in unserem Luftraum: Über Linz - in 2000 Metern Höhe - löste ein Kleinflugzeug ohne Funkkontakt einen Abfangeinsatz der Eurofighter aus. Ein Kleinverband von zwei heimischen Kampfjets startete im steirischen Zeltweg und stellte den „Eindringling“ nach Überschallflug.