„Diese Regierung wird Land sympathisch vertreten“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Montag bereits zum zweiten Mal binnen einer Woche eine Übergangsregierung angelobt. Diese allerdings - das Kabinett Bierlein - soll nun für die nächsten drei Monate halten, bis zur Neuwahl im September. Die Zeremonie war der erste große Auftritt der Expertenregierung, die erstmals zu gleichen Teilen aus Männern und Frauen besteht. Einen Ministerrat gibt es am ersten Tag im Amt noch nicht. Ihre wichtigsten Pläne umriss Bierlein kurz darauf in einer ersten Rede. Die Übergangsregierung wird sich am Mittwoch, den 12. Juni, dem Parlament vorstellen, womit keine Sondersitzung nötig wird. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) zeigte sich schon jetzt überzeugt, „dass die künftige Zusammenarbeit mit Bundeskanzlerin Bierlein und ihrem Team von Vertrauen und Respekt getragen ist“.