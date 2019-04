Wann hört das endlich auf, Herr Strache?

Aber warum fühlen sich so viele Funktionäre mit einschlägigen Ansichten in der FPÖ zu Hause?

Das sind nicht, wie Sie das darstellen, viele. Diese Einzelfälle gibt es, ich sagte es schon, in jeder Partei. Wenn ein Kanzler mit Hitler verglichen wird, dann ist das schon sehr durchsichtig. Es zeigt, dass hier manche mit ihren Worten behutsamer sein sollten. Denn ich lasse nicht zu, dass 26 Prozent der österreichischen Bevölkerung - FPÖ-Wähler - als Nazis beschimpft und verunglimpft werden. Das ist unerträglich, aber auch persönlich belastend. So hat man mir zu Ostern vorgeworfen, ich hätte den Inhalt einer Seite geteilt, die den Holocaust leugnet. Das ist schlicht und ergreifend gelogen und auf das Schärfste zurückzuweisen. Aber wie das so ist mit den SPÖ-Schmutzkübeln: Bis der Wahrheitsbeweis von mir erbracht ist und medial kommt, ist genug Dreck an mir hängen geblieben. Das ist die Methode von Dirty Campaigning.