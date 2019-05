FPÖ-Landesobleute wollen Hofer als Spitzenkandidat

Hofer: „Kickl wird zentrale Rolle einnehmen“

Kickl soll laut FPÖ im Nationalratswahlkampf ein entscheidender Part zukommen: „Herbert Kickl hat in der Sicherheits- und Zuwanderungspolitik großartige Arbeit geleistet. Im Wahlkampf werden wir auch bei diesem Thema einen Schwerpunkt setzen. Herbert Kickl ist bei unseren Wählerinnen und Wählern sehr beliebt und wird daher auch im Wahlkampf eine zentrale Rolle einnehmen“, so Hofer in der Aussendung.