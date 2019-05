Regierung wird entlassen, Löger Übergangskanzler

Nach diesem turbulenten, historischen Tag mit der Abwahl von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seinem Kabinett hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Montagabend angekündigt, am Dienstagvormittag die Regierung zu entlassen und den ebenfalls am Nachmittag abgesetzten Vizekanzler und Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) als Übergangskanzler einzusetzen. Löger wird allerdings nur so lange die Geschäfte führen, bis ein neuer Kanzler gefunden ist, der dann die Regierung bis zur Neuwahl im Herbst führt. Van der Bellen hofft, bis Freitag die Suche nach der neuen Übergangsregierung abgeschlossen zu haben. Längstens soll es aber nicht mehr als eine Woche dauern. Ex-Nationalratspräsident Andreas Kohl sprach in der „ZiB 2“ in diesem Zusammenhang von einer „Drei-Bundeskanzler-Woche“.