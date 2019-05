Drei Tote bei Geiselnahme in Zürich

Die Stadtpolizei war bereits um 5.22 Uhr früh alarmiert worden, wie sie mitteilte. Wenige Minuten später trafen die ersten Einsatzkräfte am Döltschiweg 55 im Kreis 3 ein. In der Folge nahm ein Mann mit den Polizisten Kontakt auf, indem er aus dem Fenster sprach. Er gab an, zwei Frauen in seiner Gewalt zu haben. Der Geiselnehmer drohte, die Frauen zu erschießen, wenn sich die Polizei nicht sofort zurückziehe.