Alles weiß statt grün: Almsaison verspätet sich

Nicht selten ging es schon am 5. Mai los

Bei Josef Lanzinger, Obmann des Tiroler Almwirtschaftsvereins, kommen derzeit viele ähnliche Schilderungen aus allen Landesteilen an: „Auf manchen niedrigeren Almen im Unterland ging es oft schon am 5. Mai los“, weiß er aus Erfahrung. Auf höheren Almen im Oberland werde es mit dem Auftrieb bis in den Juni hinein dauern. Kleiner Lichtblick für Lanzinger: „Wenn es demnächst auch in den Nächten wirklich warm werden sollte, dann geht es mit der Schneeschmelze überraschend schnell.“