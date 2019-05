Kurz: „Rot und Blau gemeinsam werden zustimmen“

Rendi-Wagner lässt sich weiter nicht in die Karten schauen

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner ließ die Entscheidung, ob die Sozialdemokratie Kurz das Misstrauen aussprechen wird, weiter offen. Dies würden die Abgeordneten der SPÖ „morgen am Sitzungstag entscheiden“, sagte sie nach ihrer Stimmabgabe in der Wiener Innenstadt. Für sie seien die beiden wichtigsten Wörter in diesem Zusammenhang „Verantwortung und Vertrauen“, ließ sich Rendi-Wagner weiter nicht in die Karten schauen.