Misstrauensantrag: Urteil erst in letzter Sekunde

Kurz sieht sich als Phalanx zwischen Kickl und Rendi-Wagner

Nicht zuletzt sät man so auch bewusst Zwietracht in der SPÖ: Mit seiner perfiden Betonung einer plötzlichen Phalanx zwischen dem roten Feindbild Herbert Kickl und SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will Kurz die Roten in der für sie heiklen Frage, wie man es denn nun mit der FPÖ hält, unter Druck setzen. Diesen würde Kurz nach einer Abwahl noch erhöhen, indem er den Verbleib „seiner“ Minister forderte - was die SPÖ dann, so sie konsequent für die von ihr geforderte Expertenregierung eintritt, wohl neuerlich mit den Blauen gemeinsam bekämpfen müsste.