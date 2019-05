Oberländer Autolenker bei Unfall schwer verletzt

Am Sonntag gegen 3.30 Uhr prallte ein 22-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Landeck in Ischgl aus bisher unbekannter Ursache frontal gegen eine rechts neben der Fahrbahn stehende Stahlsäule eines Zaunes. Durch den Aufprall erlitt der Lenker schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung in das Krankenhaus Zams gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.