Seriendieb will nur eine Dose „gefladert“ haben

Insgesamt vier Jahre hinter Gitter

Dass die Polizei Fußspuren von ihm an vielen Tatorten fand, sein Handy in der Nähe von zumindest neun Einbrüchen eingeloggt war und Überwachungskameras offensichtlich den Angeklagten filmten, kümmerte den 48-Jährigen wenig. „Ich habe zwei Tage vor meiner Verhaftung eine Tasche gefunden – vielleicht die des Einbrechers“, rechtfertigte sich der Rumäne. Die Richterin glaubte nicht an so viel Pech und sah 51 Einbruchsdiebstähle für erwiesen an. Zu zweieinhalb Jahren Haft aus einer früheren Verurteilung, kommen nun eineinhalb Jahre hinzu. Dass der Mann das Urteil sofort annahm, machte sogar Richterin Moser kurze Zeit sprachlos.