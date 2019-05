Wikipedia reicht Klage gegen Sperre in Türkei ein

Wikipedia ist seit zwei Jahren in der Türkei nur noch über eine VPN-Verbindung erreichbar. Die türkischen Behörden haben in den vergangenen Jahren auch wiederholt die Online-Dienste Facebook und Twitter gesperrt. Seit dem 15. Mai ist Wikipedia auch in China in allen Sprachen blockiert. Die Version in Mandarin war bereits seit 2015 nicht mehr zugänglich. Maher sagte, Wikimedia prüfe rechtliche Schritte, um eine Aufhebung der Sperre zu erreichen.