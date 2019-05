Häfen-Razzia: Kuriose Fundstücke in Graz

Häftlinge, die via Facebook aus der Zelle Bilder posteten – das konnten die Behörden nicht durchgehen lassen. Wie das Justizministerium bestätigt, fanden am 15. Mai, kurz nach unserer Berichterstattung, in allen 28 österreichischen Haftanstalten Durchsuchungen statt. „Sämtliche, den Insassen zugängliche Laptops bzw. Computer wurden abgenommen und auf missbräuchliche Verwendung hin untersucht“, heißt es.