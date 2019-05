Kindersitztest: Top und Flop vom selben Hersteller

Aber auch für ältere Kinder ist die Verwendung eines „Reboarders“ - so werden große, rückwärtsgerichtete Kindersitze umgangssprachlich genannt - möglich. Auch in diesem Fall ist das Verletzungsrisiko zumindest beim Frontalcrash geringer. „Allerdings zeigt sich in den Tests immer wieder, dass ‘Reboarder‘ problematisch in der Handhabung sein können - das trifft vor allem auf Sitze zu, die wie der Britax Römer Max-Way Plus über kein Isofix verfügen“, warnt der ÖAMTC. Diesen Aspekt sollte man jedenfalls nicht außer Acht lassen und sich den Einbau am besten beim Kauf (bei dem man eigenes Auto und Kind dabei haben sollte) genau erklären lassen. "Denn nur wenn der Kindersitz korrekt eingebaut wurde, kann er im Fall des Falles seine volle Wirkung entfalten - und das ganz unabhängig von der Einbau-Richtung.