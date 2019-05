Kurz: „Innenminister will Skandal nicht aufklären“

Ein Video, zwei Rücktritte, Neuwahlen: Wie geht es nach dem Politbeben in Österreich weiter? „Das Ibiza-Video und der umstrittene Umgang hat das plötzliche Ende der Koalition bedeutet, die Zusammenarbeit zerstört und dem Ansehen des Landes geschadet“, so Bundeskanzler Sebastian Kurz. Nun brauche es volle Aufklärung, die vor allem im Innenministerium gesichert sein müsse. Allerdings zeige sich durch die Ernennung von Peter Goldgruber (FPÖ) zum Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit einmal mehr, „dass es kein notwendiges Bewusstsein für die Aufarbeitung des Skandals gibt“, äußerte sich der ÖVP-Chef in einem knappen Pressestatement am Montagnachmittag.