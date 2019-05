Van der Bellen verhindert Goldgruber-Beförderung

SPÖ: „Postenschacher in schlimmster Form“

Einen „Postenschacher in schlimmster Form“ sah wiederum die SPÖ. Angela Lueger, Sicherheitssprecherin bei den Roten, und Jan Krainer, SPÖ-Fraktionsführer im BVT-U-Ausschuss zeigten sich fassungslos: „Die Dreistigkeit in dieser Situation noch schnell Posten vergeben zu wollen, hat es in der Zweiten Republik noch nie gegeben und ist inakzeptabel. Dass es sich dabei auch noch um eine der ranghöchsten Funktionen im Sicherheitsapparat handelt, zeigt die Verantwortungslosigkeit der FPÖ.“