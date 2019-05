Hofer und Kickl kämpfen um ihr Innenministerium

„Kalte und nüchterne Machtbesoffenheit der ÖVP“

Nachdem man sich am Samstag auf einen Fahrplan für das Umgehen mit den Folgen des Videos geeinigt habe - eben die Rücktritte von Strache und Gudenus -, habe die ÖVP am Nachmittag plötzlich die Spielregeln geändert. Plötzlich sei es auch noch darum gegangen, ihn aus dem Amt zu entfernen, obwohl mit ihm persönlich niemand darüber gesprochen habe. Es sei die Absicht gewesen, „einen Regierungspartner zu knebeln“, so Kickl, und „ein Rückfall in die Untiefen der ÖVP-Machtpolitik, die dieses Land so viele Jahre gelähmt gehalten hatte“. Sei es auf Ibiza eine „verantwortungslose Besoffenheit infolge von Alkohol, dann ist das jetzige Vorgehen der ÖVP eine kalte und nüchterne Machtbesoffenheit“.