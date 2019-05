„Genug ist genug!“: Kurz ruft Neuwahlen aus

Kurz zufolge soll es Neuwahlen zum frühestmöglichen Termin geben. Dies wäre vom Fristenlauf her frühestens Mitte August möglich. Ein Urnengang mitten in den Sommerferien ist allerdings höchst unwahrscheinlich, realistisch wäre ein Urnengang im September oder Oktober. Bisher steht nach der EU-Wahl am 26. Mai nur ein Termin am Wahlkalender: die Vorarlberg-Wahl voraussichtlich am 22. September.