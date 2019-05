Kurz bei Van der Bellen: Neuwahl im September

„Neuaufbau des Vertrauens“ zum „Wohl unseres Landes“

„Es geht jetzt ausschließlich um das Wohl unseres Landes und das Ansehen Österreichs in der Europäischen Union und in der Welt“, sagte Van der Bellen. Auf Basis der verfassungsrechtlichen Bestimmungen werde er nun die nächsten Wochen mit „Stabilität und Vernunft“ gestalten, um einen „Neuaufbau des Vertrauens“, den es brauche, zu vollziehen. Er plädiere angesichts des Fristenlaufs für vorgezogene Neuwahlen im September, „wenn möglich zu Beginn des Septembers“. Doch bis dahin müsse Österreich handlungsfähig und ein verlässlicher Partner in der Europäischen Union bleiben.