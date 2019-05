Auch Klubchef Gudenus legt alle Ämter zurück

Die Landessprache beherrscht er perfekt, was sich für freiheitliche Beziehungen nach Moskau nutzen ließ. Beim umstrittenen Referendum in der von Russland besetzten ukrainischen Krim fungierte Gudenus als sogenannter Wahlbeobachter, auch mit dem autoritären Führer der Republik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, pflegte Gudenus beste Kontakte, und er war Gast eines Rechtsextremen-Kongresses in Russland. So überrascht es dann auch nur mäßig, dass gerade er in dem Agent-Provocateur-Video aus Ibiza, das ihn ins politische Out beförderte, den Übersetzer gab.