Wollten Sie die Koalition retten, Herr Kurz?

Die Veröffentlichung hat am Freitagabend eingeschlagen wie eine Bombe. Wie muss man sich so ein Krisenszenario vorstellen? Wer waren Ihre engsten Berater?

Mein Team, mit dem ich schon seit vielen Jahren gemeinsam in unterschiedlichen Funktionen tätig sein darf. Das sind eine Handvoll Personen, mit denen ich schon viele schöne Momente, aber auch viele schwierige Situationen erlebt und auch gemeinsam gemeistert habe. Die Dimension dessen, was wir am Freitag und Samstag erlebt haben, war aber eine noch nie da gewesene. Ich gebe zu, die Stunden waren an Dramatik kaum zu überbieten. Ich habe trotzdem versucht, in dieser Phase sehr besonnen zu reagieren.