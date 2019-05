Tirol ist auf totales Strom-Blackout vorbereitet

Großflächige Stromausfälle in Folge von Naturkatastrophen, Störfällen oder einer Überlastung des Stromnetzes sind selten. Die Folgen können aber dramatisch sein. Am Montag hat die österreichweite Blackout-Übung „Helios“ begonnen, deren Ausgangsszenario ein fiktiver Stromausfall ist. „Tirol ist für diesen Fall gut gerüstet“, heißt es aus dem Landhaus in Innsbruck.