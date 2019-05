Gegenüber Polizisten sitzen die Fäuste locker

Vergangenen Mittwoch in Fügen: In einer Sozialeinrichtung für Jugendliche spielten sich am Abend wüste Szenen ab. Ein 16-Jähriger rastete komplett aus – beschimpfte und bedrohte die Betreuerinnen aufs Massivste. Die Verantwortlichen wussten sich nicht anders zu helfen und alarmierten die Polizei. Als die Streife eintraf und den Burschen zur Rede stellen wollte, eskalierte die Situation. „Der 16-Jährige verhielt sich weiterhin aggressiv und verpasste einem Beamten mit dem Ellenbogen einen Schlag gegen die Schläfe“, so die Polizei.