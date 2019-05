55 Mio. Plastikflaschen pro Jahr allein in Tirol

Antrag der Grünen im Tiroler Landtag

Alleine in Tirol werden im Jahr bis zu 55 Millionen Plastikflaschen verwendet. So häuft jeder Tiroler im Jahr 32 Kilogramm Plastikmüll an. Dieser Entwicklung will die schwarz-grüne Koalition entgegenwirken. In einem Antrag im kommenden Landtag wird die Bundesregierung aufgefordert, Mehrwegverpackungen zu fördern und die Einführung einer österreichweiten Pfandlösung zu prüfen.