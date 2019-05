Die leisen steirischen Helfer im Katastrophenfall

Hunderte Gespräche

Bei schwerwiegenden Ereignissen wie der Amokfahrt in Graz oder der Bluttat in Stiwoll (der mutmaßliche Doppelmörder Friedrich Felzmann ist nach wie vor unauffindbar) sind die Mitarbeiter besonders gefordert. „In Graz haben wir neun Tage am Stück täglich hunderte Gespräche geführt und mehrere Hausbesuche gemacht. Hier war die Betroffenheit natürlich enorm, da so gut wie jeder Steirer schon einmal durch die Herrengasse gegangen ist und gewusst hat, dass es auch ihn treffen hätte können. Wir können zwar niemanden mehr zum Leben erwecken, aber zumindest klar denken“, betont Benko.