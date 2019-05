Fernpass: Fast 1800 Lkw-Delikte in 3 Monaten

Und das macht sich freilich bei den Ergebnissen bemerkbar. Alles in allem wurden knapp 1800 Delikte verzeichnet (2017: 1500). Ein Plus gab es in fast allen Bereichen, wie etwa bei den technischen Mängeln (201 Fälle, + 112%), der Missachtung des Lkw-Fahrverbots (179, + 35%) oder bei den Überladungsdelikten (380, +22%). Überraschend: Die Zahl der Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten ging von 569 auf 470 zurück (- 17%). In 537 Fällen hob die Polizei eine Sicherheitsleistung ein (insgesamt rund 150.000 Euro). 215 Lkw-Lenkern wurde die Weiterfahrt untersagt.