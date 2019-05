Steiermark: Die Zahl der Single-Haushalte steigt

Herzlich willkommen in der Welt der Singles: Schweden ist das erste Land der EU, in dem seit einigen Jahren die Singles in der Überzahl sind: 52 Prozent der Schweden leben aktuell allein. Österreich nimmt mit einem Anteil der Single-Haushalte von rund 37 Prozent derzeit den siebenten Platz in dieser Statistik ein. Die wenigsten Singles gibt es übrigens in Malta mit nur knapp über 20 Prozent.