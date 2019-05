Sex-Prozess acht Jahre nach mutmaßlicher Tat

Acht Jahre nach der mutmaßlichen Tat muss sich ein deutscher Kraftfahrer am 20. Mai im Landesgericht Ried im Innkreis wegen Vergewaltigung verantworten. Der 65-Jährige soll von März 2010 oder 20111 an bis zum Sommer 2012 eine heute 29-jährige Arbeiterin in Wels und Ried mehrfach brutalst vergewaltigt haben.