Schlechtere Prognosen: Meteorologen warnen vor 5G

Wasserdampf beispielsweise erzeuge ein schwaches natürliches Signal am 23,8-Gigahertz-Band, das von den Satelliten aufgefangen und interpretiert werden könne. Die Meteorologen befürchten: Würde am selben Frequenzband 5G-Mobilfunk betrieben, würde das die natürlichen Signale überlagern und die Wetterprognose beeinträchtigen. Solche Probleme sehen sie auch auf anderen Frequenzbändern, die für 5G genutzt werden könnten - zwischen 36 und 37 Gigahertz, am 50- und am 86- 92-Gigahertz-Band.