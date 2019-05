Tschechien: Zeitreise hinter den Eisernen Vorhang

Ein rundes Jubiläum feiert heuer die Firma Jitex. Vor 70 Jahren wurde sie in Písek gegründet. Die halbe Stadt war hier beschäftigt, heute sind es noch ca. 100 Angestellte. 14 bis 15 Tonnen Strickwaren wurden in den besten Jahren pro Tag hergestellt; im Vergleich dazu sind es heutzutage nur noch 20 Tonnen im Monat! Die Branche stagniert, die Konkurrenz ist einfach zu groß. Das war nicht immer so. In den 60er- und 70er-Jahren trug jeder Kleidung von Jitex, vom Baby bis zum Opa. Heute trägt es fast nur noch der Opa, bei der Jugend können sie nicht so richtig punkten. Aber „Textilien macht man nicht für Geld, sondern aus Liebe“, sagt auch Herr Sobotka. Er arbeitet seit 1988 in der Fabrik, die heute immer noch von Nachthemden bis zu funktionaler Sportbekleidung alles herstellt, eine eigene Färberei, Weberei und Näherei betreibt. Großaufträge wie z. B. von der tschechischen Bahn sorgen dafür, dass die Produktion nicht – wie so manche Uhr in den Werkshallen – stillsteht.