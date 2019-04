85-Jährige ging 16 Kilometer zu Fuß nach Ferlach

„Meine Oma ist in Ferlach aufgewachsen. Sie wollte dort vermutlich das Grab ihrer Mutter besuchen“, berichtet die Enkelin der 85-Jährigen. „Sie hat früher immer kilometerlange Wanderungen unternommen. In letzter Zeit ist es ihr aber nicht so gut gegangen. Als sie in der Früh weg war, haben wir sofort mit der Suche begonnen und uns große Sorgen gemacht“, erzählt die Klagenfurterin. Es wurde eine Suchaktion mit Polizeihubschrauber und Suchhunden gestartet.