Uneinsichtige Wanderer mussten geborgen werden

Bei einer Wanderung um den Heiterwanger See in Tirol kamen ein 81-jähriger Pole und seine 43-jährige Gattin in eine Notlage. Der Pole war mit leichten Halbschuhen und einem Rollator unterwegs - und das, obwohl der Weg nicht für einen Rollator geeignet ist. Das Ehepaar lehnte jegliche Warnung von Passanten und Bergrettern ab, schließlich mussten die beiden Wanderer geborgen werden.