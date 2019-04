Svazek: „Extremismus ist nicht akzeptabel“

Zuerst die Verstrickungen von FPÖ-Mitarbeitern und Funktionären mit den rechtsrechten Identitären auch in Salzburg, nun ein ungustiöses „Rattengedicht“ der Blauen in Braunau: FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek gerät angesichts rechter Umtriebe zunehmend in Erklärungsnot.