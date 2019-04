Streit um Schwemmgut: Bauern legen ihre Äcker frei

Monatelang haben die vom Hochwasser betroffenen Landwirte in Rosegg auf eine Lösung gewartet. Jetzt haben einige von ihnen das Heft selbst in die Hand genommen. Um ihre Äcker endlich bestellen zu können, haben sie den meterdicken getrockneten Schlamm einfach am Ufer der Drauschleife deponiert.