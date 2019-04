Motor fing in voller Fahrt Feuer

Da erschrak eine Völkermarkterin (44) ganz schön, als nach einigen Minuten Fahrt plötzlich Flammen aus dem Motorraum ihres Autos schlugen. Sofort stellte sie ihren Wagen am Straßenrand ab und verständigte die Feuerwehr. 16 Mann der Wehren aus Abtei und Gallizien rückten an und löschten das Auto, bevor es vollkommen in Flammen aufgehen konnte. Verletzt wurde die Frau zum Glück nicht.