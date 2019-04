Spannung vor Gutachten: Mord in Trance

In TV-Krimis ist es keine Seltenheit, dass Bluttaten unter übernatürlichen Einflüssen begangen werden – doch im echten Leben? „Meine Mandantin bleibt dabei – sie hat die Taten in Trance verübt“, sagt Wolfgang Blaschitz, Anwalt der Tatverdächtigen Barbara H.. Die 43-Jährige hat bereits zugegeben, eine Pensionistin in Villach getötet und einem 92-Jährigen Gift in den Mund gespritzt zu haben – aber alles im Auftrag ihrer „Meisterin“ Margit T. und ohne eigenen Willen. Blaschitz: „Damit wäre ihr hypnotischer Zustand während der Taten einer Unzurechnungsfähigkeit gleichzusetzen.“ H. könnte so milder bestraft werden; schließlich steht auf Mord lebenslängliche Haft.