Hexentrio von Wernberg: Psychiaterbesuch zu wenig

T.’s Anwalt Hans Gradischnig hat somit alle Hände voll zu tun: „Sollte das mit dem Betrug so gewesen sein, ist es eine Schweinerei. Ich selbst habe für O. damals den Prozess geführt, im Glauben, sie würde die Wahrheit sagen.“ Dass die Damen sehr überzeugend sein können, haben viele Opfer am eigenen Leib erfahren. „T. sagte, durch sie sprächen Engel – und ich glaubte es“, hatte eine Frau berichtet. Was es mit den Stimmen von oben auf sich hat, soll Gerichtsgutachter Peter Hoffmann klären. Ein Besuch im Gefängnis reiche aber nicht, er müsse wieder kommen, so Gradischnig.