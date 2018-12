Wo ist das Geld? Das Finanzamt hat Hexe im Visier

Sie selbst gibt an, monatlich 6000 Euro verdient zu haben. Für ihre Leistungen als „Energetikerin“. Eine solche ist sie natürlich nicht. Denn das Gewerbe dafür ist schon seit der Betrugsverurteilung vor sieben Jahren weg. Alles, was sie also je von ihren Kunden einkassiert hat, soll überdies steuerfrei, also schwarz, geflossen sein. „Jetzt droht auch noch ein Finanzstrafverfahren“, seufzt Gradischnig. Wo das ganze Geld aber geblieben sein könnte, dafür hat auch er – noch – keine Erklärung. Margit T. hatte einst angegeben, gerne gereist zu sein und in Casinos gespielt zu haben. Sie soll oft in Wien gewesen sein. Durchaus irdische Motive, die wenig mit den vermeintlich übersinnlichen Befehlen zu tun haben, denen die Frau gefolgt sein will.