Umfassende Ermittlungen gegen das „Hexen-Trio“

„Wir haben eine Vielzahl an Hinweisen, denen noch nachgegangen werden muss. Auch die Berichte weiterer Betrugsopfer müssen erst überprüft werden“, so Kripo-Chef Gottlieb Türk. „Zumindest in zehn Fällen kann nach derzeitigem Ermittlungsstand gesagt werden, dass diese mit Sicherheit auf das Konto der Frauen gehen.“