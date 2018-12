Gottesdienst für „Hexe“ entzweit die Pfarrgemeinde

In einer Pfarrgemeinde in Wernberg gärt es seit Tagen. Grund: Für die Hauptverdächtige des „Hexen“-Trios, das wegen Verdachts auf Mord, Brandstiftung und Betrug in U-Haft sitzt, soll eine Messe gelesen werden. Diese Ankündigung der Familie der 47-Jährigen stößt aber nicht bei allen Bewohnern auf Wohlwollen.